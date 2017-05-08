Десятка фаворитів Євробачення-2017 (відео)

15:47, 08 травня 2017
Суспільство
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За даними букмекерів, станом на 8 травня 2017 року, лідирує, як і раніше, представник Італії Франческо Габбані.

Пісня учасника від Італії лідирує в букмекерському рейтингу / Фото УНІАН

Крім того, людям сподобалися композиції виконавців з Данії, Великобританії, Нідерландів, Азербайджану, Румунії, Вірменії, Швеції, Болгарії, Португалії.

Нижче опустилися Фінляндія та Австралія, які перебували в десятку фаворитів ще вчора.

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На даний момент Україна в букмекерському списку виконавців знаходиться на 23 місці.

Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2017 відбудеться завтра, 9 травня о 22:00.

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