Десятка фаворитів Євробачення-2017 (відео)
15:47, 08 травня 2017Суспільство
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За даними букмекерів, станом на 8 травня 2017 року, лідирує, як і раніше, представник Італії Франческо Габбані.
Пісня учасника з Італії лідирує в букмекерському рейтингу / Фото УНІАН
Крім того, людям сподобалися композиції виконавців з Данії, Великобританії, Нідерландів, Азербайджану, Румунії, Вірменії, Швеції, Болгарії, Португалії.
Нижче опустилися Фінляндія та Австралія, які перебували в десятку фаворитів ще вчора.
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На даний момент Україна в букмекерському списку виконавців знаходиться на 23 місці.
Нагадаємо, перший півфінал Євробачення-2017 відбудеться завтра, 9 травня о 22:00.
Десятка фаворитів Євробачення-2017
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