Джамалі заборонили йти на червону доріжку Євробачення в Києві

Переможниці міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2016» Джамалі заборонили виходити на червону доріжку «Євробачення». Про це повідомив сьогодні PR-директор Джамали Денис Козловський на своїй сторінці в Facebook.

"Джамалі заборонили йти на червону доріжку. Дивно, чи не правда, що переможцю попереднього року, який привіз Євробачення в Україну, забороняють там з'являтися. В результаті не сфотографувався там тільки ледачий. До речі, у Стокгольмі Манс Зелмерлев зустрічав всі делегації саме на червоній доріжці. "Такий регламент нашого конкурсу", - пояснив режисер червоної доріжки в Україні. Ми дуже поважаємо правила, тому послухалися і не пішли", - повідомив він.

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Крім того, за словами Козловського, співачці запропонували полетіти на церемонію відкриття на вертольоті, не маючи дозволу на польоти.

"У ніч перед відкриттям пролунав дзвінок з одного агентства, яке, мабуть, освоює бюджет Євробачення, і нам запропонували полетіти на церемонію відкриття на вертольоті. На питання "Навіщо нам летіти на вертольоті?" була відповідь, що так потрібно для іміджу України. Мало того, що незрозуміло, як цей політ міг прикрасити імідж країни, з'ясувалося, що ніяких дозволів на польоти над Києвом не видавалося, і ні одна з відповідальних служб не в курсі. Тобто нам запропонували пролетіти над закритою для польотів столицею і несанкціоновано приземлитися на даху будівлі, де проходить режимний захід, на якому виступає дружина президента України", - пояснив він.

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"Звичайно, на церемонію ми поїхали на машині. 20 хвилин нас не пускали - кордони поліції, нацгвардії, УДО охороняли вхід від Джамали, дивилися на нас, вибачалися, але пропустити не могли. Не було ні плану проїзду, ні регламенту, ні протоколу, простої інструкції... нічого. Можете уявити собі, що було б з вертольотом", - зазначив PR-директор співачки.

Коли команда Джамали потрапила всередину КВЦ "Парковий", ні бейдж продюсера, ні бейдж Джамали на вхідних турнікетах не працювали.

"Бейджі - це взагалі окрема історія. Всій команді переможця Євробачення-2016 видали мінімальний допуск. PR-директор, приміром, не має доступу в прес-центр. Тільки зі спеціальним супроводжуючим", - уточнив Козловський.

Як відомо, раніше у Києві відбулась урочиста церемонія відкриття Євробачення-2017. Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Головною ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр.