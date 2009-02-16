FDA створило список небезпечних ліків

Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими препаратами (FDA) заявило про рішення провести додаткову перевірку декількох антидепресантів, препарату від шизофренії та ліків для схуднення.

Список «сумнівних» препаратів був розміщений на сайті FDA, і оновлюватиметься кожні три місяці. Під увагу експертів потрапили ліки від шизофренії Abilify, що випускається компанією Bristol Myers Squibb Co. Клінічні випробування показали його високу токсичну дію на печінку. Також розглядається препарат для схуднення Xenical від Roche Holding AG у зв`язку з ризиком кровотечі.

«Поява препарату в цьому списку не означає, що FDA заявляє про існуючий ризик у використанні ліків. Це означає, що експертами була виявлена проблема, але причинно-наслідкові зв`язки між препаратом і шкодою для здоров`я ще не встановлені», - повідомляється на сайті.

Також до списку ввійшли:

- антидепресанти - інгібітори зворотного захоплення серотоніна і норадреналіну – у зв`язку з ризиком природжених аномалій;

- Lamisil від Novartis AG і Lariam (препарат від малярії) від Roche через ризик психічних розладів;

- Diovan, препарат від підвищеного тиску, від Novartis AG, ймовірно, пов`язаний з розвитком анемії;

- Plan B (оральні контрацептиви) від Teva Pharmaceutical Industries пов`язані з ризиком втрати свідомості.

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