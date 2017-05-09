В Одесі гаряче: сталося кілька сутичок між проукраїнськими активістами та "куликовцями" (фоторепортаж, відео)

В Одесі на Алеї Слави відбулося ще кілька сутичок між українськими активістами і учасниками акції «Безсмертний полк». Як передає кореспондент УНІАН, низка конфліктів сталася на розташованій в парку ім. Тараса Шевченка Алеї Слави, де покладають квіти до монументу Невідомому матросу з нагоди 72-ї річниці з Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Зокрема, конфлікт стався між так званими «куликовцями», які йшли в колоні «Безсмертного полку», і представниками українських патріотичних організацій.

Учасники акції на Куликовому полі принесли прапор із зображенням палаючого 2 травня 2014 року Будинку профспілок. Патріоти вирвали полотнище, у конфлікт втрутилися співробітники правоохоронних органів. Почалася штовханина.

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Також українські патріоти фіксують наявність забороненої символіки (георгіївські стрічки, радянська символіка тощо), що також призводить до конфліктів. Зазначені стрічки активісти, у разі необхідності, знімають з букетів, які покладені до підніжжя монумента.

Крім того, учасники акції «Безсмертний полк» напали на журналістів, котрі ведуть зйомку, і спробували вибити у них з рук відеокамеру.

Біля монумента через звукопідсилюючу апаратуру звучать радянські пісні, зокрема, «День перемоги». Патріоти періодично скандують: «Бандера, Шухевич - герої України!», опоненти викрикують свої речівки.

Як відзначили в прес-службі ГУ НП в області, під час заходів, які проходять на Алеї слави з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі, виникла сутичка між групами громадян з різними політичними поглядами.

«Поліцейські не допустили продовження конфлікту. Для з'ясування обставин до Приморського відділу поліції доставлено двох учасників бійки - жінку і 16-річного хлопця», - відзначили в главку, додавши, що в поліцію доставлено ще двох людей за використання забороненої символіки.

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Радник начальника регіонального главку поліції Руслан Форостяк сказав, що вдячний активістам і патріотам Одеси, які допомагають поліцейським.

«У нас, звичайно, жесть, але ви, хлопці, молодці», - підкреслив Форостяк.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні правоохоронці встановили загородження біля входу на Алею Слави, де біля монумента Невідомому матросу в центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка традиційно проходять заходи з нагоди Дня Перемоги.

На Алеї Слави вже були затримані дві особи за напис «СССР» на одязі і розповсюдження забороненої поліграфічної продукції. На алеї ж учасники акції «Безсмертний полк» напали на активіста, який підняв портрет відомого українського націоналіста Романа Шухевича.



