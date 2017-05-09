В ОУН показали розгромлений офіс у Києві після сутичок з поліцією 9 травня (фото)

В ОУН показали фото розгромленого офісу в Києві після сутичок 9 травня. Фото оприлюднені у Facebook Добровольчого руху ОУН.

"Все всередині перевернуто, меблі і скло побиті. На підлозі плями від крові... Наші активісти все ще в райвідділі. За останньою інформацією намагаються силою брати аналізи ДНК", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6, у Печерському районі (неподалік від станції метро "Арсенальна") біля штабу організації українських націоналістів ОУН Коханівського накопичилося багато поліції, вона штурмом увійшла в будівлю.

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Спочатку співробітники поліції оточили будівлю, а потім в їхній бік полетіли фаєри. Пізніше активісти з офісу ОУН Коханівського кидали яйця в правоохоронців, учасників акції "Безсмертний полк" та журналістів.

В офісі ОУН поліція затримала 24 людини. Пізніше стало відомо, що представники ОУН пікетують Печерське відділення поліції, в якому знаходяться 15 затриманих під час сутичок під офісом ОУН. У поліції повідомляють, що під відділенням - 50 осіб мітингувальників.