На Донеччині заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом пройшли без провокацій - поліція (фото)

На Донеччині заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулись без провокацій.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео зіткнень і затримань 9 травня у Києві

Як повідомляє у Facebook Головне управління Національної поліції в Донецькій області, сьогодні у 34 населених пунктах регіону відбулося 60 масових заходів.

«Поліція Донеччини забезпечила безпеку під час урочистих заходів до Дня перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Станом на 16.00 порушень громадського порядку не допущено, ситуація спокійна. Понад 2 тис. правоохоронців продовжують працювати у посиленому режимі», - сказано у повідомленні.

«На Донеччині не допущено жодного конфлікту, за виключенням того, що деякі особи намагались надати недостовірну інформацію з метою привернути до себе увагу», - зазначив заступник глави Нацполіції, керівник обласного главку В’ячеслав Аброськін.

Станом на 16.00 в поліції Донеччини зареєстровано 9 повідомлень, пов’язаних з відзначенням Дня перемоги над нацизмом. Всі вони стосувалися дрібних порушень, є поодинокі факти виявлення «георгіївських стрічок», однак жодних провокацій на цьому ґрунті не виникало, наголосили у поліції.