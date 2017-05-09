Сутички за участю поліції у Запоріжжі 9 травня: постраждав начальник патрульної поліції (фото)
12:21, 09 травня 2017Інциденти
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Під час сутички між учасниками люди використовували газові балончики.
Правоохоронцю надали допомогу медики / radiosvoboda.org
У Запоріжжі на заходах, присвячених 9 травня, відбулася перша бійка.
Потерпілим виявився начальник патрульної поліції Роман Пилипенко, повідомляє сайт 061.ua.
Під час зіткнення між учасниками люди використовували газові балончики.
Газ, зокрема, потрапив в очі начальнику патрульної поліції. Правоохоронцю надали допомогу медики.
Фото: сайт 061.ua
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