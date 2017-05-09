Сутички за участю поліції у Запоріжжі 9 травня: постраждав начальник патрульної поліції (фото)

12:21, 09 травня 2017
Інциденти
842

Під час сутички між учасниками люди використовували газові балончики.

radiosvoboda.org

У Запоріжжі на заходах, присвячених 9 травня, відбулася перша бійка.

Потерпілим виявився начальник патрульної поліції Роман Пилипенко, повідомляє сайт 061.ua.

Під час зіткнення між учасниками люди використовували газові балончики.

Газ, зокрема, потрапив в очі начальнику патрульної поліції. Правоохоронцю надали допомогу медики.

сайт 061.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Сутички на заходах до 9 травня
Теги: #Запоріжжя#сутички в День Перемоги