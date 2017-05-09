У Запоріжжі сталися сутички між проукраїнськими активістами та учасниками акції "Полк перемоги" (фото)
Прихильники «Безсмертного полку» вийшли на свій мітинг з радянською символікою і георгіївськими стрічками.
У Запоріжжі під будівлею мерії сталися зіткнення між представниками так званого "Безсмертного полку" і проукраїнськими активістами, серед яких чимало ветеранів АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, прихильники «Безсмертного полку» вийшли на свій мітинг з радянською символікою і георгіївськими стрічками. Проукраїнські ж активісти спробували протистояти ході, у деяких з її учасників навіть відібрали прапори. Дійшло до невеликих фізичних зіткнень.
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У Головному управлінні Нацполіції в Запорізькій області повідомили, що в регіоні громадський порядок на різних заходах охороняє більше 1 тисячі поліцейських і нацгвардійців.
Як повідомляв УНІАН, портрети російських бойовиків, які ліквідовані в боях за Донбас, пронесуть у Москві під час акції "Безсмертний полк".