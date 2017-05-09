У Харкові біля Меморіалу Слави сталася сутичка між учасниками акції "Безсмертний полк" і активістами

У Харкові під час покладання квітів до Меморіалу Слави сталася сутичка між учасниками акції «Безсмертний полк» і патріотично налаштованими активістами.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 5 тис. бажаючих взяти участь в покладанні квітів зібралися біля входу до Меморіалу Слави на 9.00.

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Близько 8.45 до Меморіалу прийшли близько 50 учасників акції «Безсмертний полк». Вони витягли портрети учасників Другої світової війни, на яких був зроблений напис «Бессмертный полк»; на деяких портретах були зображені георгіївські стрічки.

Патріотично налаштовані активісти попросили прибрати портрети з георгіївськими стрічками, щоби уникнути провокацій, але учасники акції «Безсмертний полк» не послухали їх, внаслідок чого сталася сутичка, яку змогли розборонити тільки працівники поліції.

Правоохоронці після цього попросили учасників акції «Безсмертний полк» не йти в загальній колоні, щоби не провокувати конфлікти. Незважаючи на це, вони вишукалися в колону та вирушили на покладання квітів.

Ідучи в колоні, учасники акції «Безсмертний полк» скандували «Фашизм не пройдет», «Спасибо деду за Победу», «Победа будет за нами».

Покладання квітів відбулося без сутичок. В цілому в заході взяли участь близько 5 тис. людей.

Як повідомляв УНІАН раніше, зранку 9 травня в Запоріжжі біля будівлі мерії відбулися сутички між представниками волонтерського руху та ветеранів війни на Донбасі з одного боку та учасниками акції "Полк перемоги".