У центрі Києва затримали групу "барсеточників"

Сьогодні вдень співробітники карного розшуку київської міліції для затримання групи «барсеточників» змушені були застосувати зброю для відстрілу набоїв з гумовими кулями.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у місті Києві, інцидент стався близько 14.00 на вул. Шота Руставелі.

За інформацією ЦГЗ, група осіб вкрала з автомобіля "Лексус" портфель з документами. Під час затримання двоє крадіїв намагалися вчинити опір співробітникам міліції, внаслідок чого після попереджувального пострілу в повітря, вони застосували вказану зброю, поранивши двох злодіїв.

Ще одному вдалося втекти, наразі він розшукується.

Обидва затриманих - громадяни Республіки Грузія.