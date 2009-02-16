У центрі Києва затримали групу "барсеточників"
20:37, 16 лютого 2009Суспільство
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Обидва затриманих - громадяни Грузії
Сьогодні вдень співробітники карного розшуку київської міліції для затримання групи «барсеточників» змушені були застосувати зброю для відстрілу набоїв з гумовими кулями.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у місті Києві, інцидент стався близько 14.00 на вул. Шота Руставелі.
За інформацією ЦГЗ, група осіб вкрала з автомобіля "Лексус" портфель з документами. Під час затримання двоє крадіїв намагалися вчинити опір співробітникам міліції, внаслідок чого після попереджувального пострілу в повітря, вони застосували вказану зброю, поранивши двох злодіїв.
Ще одному вдалося втекти, наразі він розшукується.
Обидва затриманих - громадяни Республіки Грузія.
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