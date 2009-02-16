Влада Ялти вирішила уникнути надзвичайної ситуації

Влада Ялти у зв`язку з очікуваним зниженням температури на Південному березі Криму вирішила розпломбувати котельні й відновити теплопостачання житлового фонду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Ялти.

Таке рішення було ухвалене сьогодні увечері на екстреному засіданні ялтинської міської комісії з техніки безпеки і надзвичайним ситуаціям.

«Для того, щоб запобігти виникненню епідемії грипу через переохолодження, а також для попередження пошкодження магістральних теплових мереж, комісія одноголосно ухвалила рішення про розпломбування котельних, відключених від подачі газу та електроенергії з 8 лютого, і подачі опалення у житловий фонд», - сказано в повідомленні.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО звернувся до керівників ялтинських філіалів «Кримгазу» і «Крименерго», до керівників теплопочальних організацій і управління газового господарства «з проханням проявити громадянську позицію і вже в ніч з 16 на 17 лютого дати тепло в будинки жителів Великої Ялти».

«Я розумію, що ми ухвалили рішення всупереч вказівкам вашого керівництва, але ми не маємо права тримати жителів у холоді. Це не означає, що потрібно припинити роботу зі збору боргів з населення. Ситуація з опалюванням залишається під загрозою, і довго ми без оплати за спожиті тепловиками газ і електроенергію не протримаємося. Потрібно всіма доступними способами пояснювати жителям, що борги за опалювання необхідно погасити», - сказав С.БРАЙКО.

Як повідомляв УНІАН, через борги населення від опалення було відключено 85% житлового фонду Великої Ялти. Вся соціальна сфера (школи, дитячі сади, лікарні, установи культури) не відключалися від теплопостачання, оскільки його подача здійснюється автономними міні-котельними, встановленими за міською програмою «Тепло». Заборгованостей міського бюджету перед теплопостачальними організаціями немає.