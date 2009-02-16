Співробітники СБУ затримали за хабарі двох працівників райпрокуратури

Оперативники Управління СБУ в Одеській області затримали за хабарництво в особливо великих розмірах двох співробітників Малиновської районної прокуратури Одеси.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, співробітники прокуратури затримані під час отримання хабара в 35 тис. доларів США.

В операції затримання взяли участь бійці спецпідрозділу «Альфа».

Матеріали за фактом затримання співробітників наглядового відомства передані до Генеральної прокуратури України.