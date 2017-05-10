В ОУН Коханівського звинуватили поліцію у перевищенні повноважень під час затримань 9 травня

Голова проводу Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський заявив про перевищення поліцією повноважень під час затримання активістів руху 9 травня у Києві. Як передає кореспондент УНІАН, про це Коханівський сказав на брифінгу в Києві.

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«Вже о 5 годині ранку наш штаб було заблоковано, о 10.00 почався штурм…було покалічено майже всіх, хто був. При затриманні працівниками правоохоронного органу застосовувалися жорсткі побиття, нічим не виправдані, багато людей отримали ушкодження. В момент затримання ніхто не з ким не розбирався, не визначав, хто порушник, били навіть дівчат. Це підтверджує те, що правоохоронці перевищували свої повноваження», - зауважив він.

За його словами, кожного затриманого активіста били ще під час посадки в автозак та принижували.

«Після затримання, окрім «Сябра» (біженця з Білорусі Василя Парфенкова – УНІАН), не було складено жодного протоколу про затримання, навіть на вимогу адвоката. Людей утримували в управлінні поліції понад 3 години, деяких понад 5-6 годин без їжі, без води. Тривалий час медики не могли вивозити осіб, які мали тяжкий стан або стан, який потребував негайної госпіталізації. Годинами не допускали адвокатів для забезпечення права на захист», - додав Коханівський.

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Він повідомив, що двоє активістів Добровольчого руху ОУН досі перебувають у лікарні після подій 9 травня в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у Добровольчому русі ОУН заявили про розгром, вчинений поліцією вранці 9 травня біля будівлі та в приміщенні їхнього штабу в Києві, а також про затримання 25 осіб.

Проте у Міністерстві внутрішніх справ України заперечили заяви ОУН та заявили, що поліцейські не штурмували офіс ОУН у Києві, а намагалися затримати правопорушників, які вчинили протиправні дії проти учасників ходи з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні.

«Ніякого штурму не було. Тут були використані заходи поліцейського реагування в рамках слідчо-оперативних дій, оскільки в людей згори жбурляли яйцями, картоплею, невеликими палицями, фарбою», - сказав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

За його словами, саме через такі обставини поліція була змушена вжити заходів, щоб потрапити до приміщення і затримати правопорушників.

«Якби з вікон цього приміщення не летіли різні предмети - не було б жодних підстав затримувати цих громадян», - наголосив речник відомства.