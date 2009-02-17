Тимошенко ще раз спробує врятувати хлібопекарську галузь

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд ініціюватиме розгляд у Верховній Раді цього тижня антикризового законопроекту для хлібопекарської галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на спільному брифінгу з президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ми, я думаю, цього тижня ще раз ініціюватимемо внесення у порядок денний питання про розв’язання кризових явищ у хлібопекарській галузі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці 2008 року прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО пропонувала Верховній Раді терміново ухвалити закон для збереження пекарень.

«Ми відпрацювали екстрений законопроект про зупинку кризових явищ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, проект закону передбачає три основні пункти: пролонгація кредитів хлібопекарням; перерахування валютних кредитів у гривневі за курсом 5,05 UAH/USD; зобов`язання НБУ рефінансувати банки, які перерахують кредити, під розриви на три роки зі збереженням діючих вимог до резервування.

“Ми наполягатимемо, щоб ще сьогодні цей законопроект був проголосований у першому, другому читанні і в цілому”, - сказала прем`єр 24 грудня 2008 року.