У Києві повернули безкоштовний в'їзд на кладовища
09:59, 17 лютого 2009Суспільство
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Прокуратура оскаржила наказ
У Києві за результатами перевірки прокуратури столиці скасовано плату за в’їзд на територію кладовищ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, 23 січня комунальним підприємством РС СКП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» було видано наказ, яким встановлено плату за в’їзд на кладовища у розмірі 10 грн. для автотранспорту, що не задіяний у похованнях.
4 лютого прокуратура столиці опротестувала даний наказ, а вже 12 лютого комунальним підприємством «Спецкомбінат ПКПО» встановлену плату за в’їзд на територію підпорядкованих йому кладовищ було скасовано.
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