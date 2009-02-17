Спад промвиробництва в Україні - 34,1%

В Україні спад промислового виробництва в січні 2009 року, порівняно із січнем 2008 року, становить 34,1%, у січні 2008 року проти грудня 2008 року зафіксований спад на рівні 16,1%.

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в січні 2009 року проти січня 2008 року за галузями становить: видобувна промисловість – 21,4% (у січні до грудня 2008 року – 7,4%), видобуток корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 39,2% (до грудня – 6%), видобуток паливно-енергетичних корисних копалини – 8,6% (до грудня – 8%).

В обробній промисловості зниження виробництва в січні 2009 року проти січня 2008 року становить 41,6% (проти грудня – 22,4%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення - на рівні 14,3% (проти грудня – 22,5%).

У легкій промисловості зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 38,4% (до грудня - 33,6%): у текстильній промисловості і пошитті одягу, хутра і виробів з нього - спад 42% (до грудня - 35,6%), у виробництві шкіри, виробів з неї - спад 22,2% (до грудня - 25,9%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва в січні 2009 року проти січня 2008 року становить 46,4% (до грудня - 19,2%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 30,6% (до грудня - 29,9%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - зростання 2,4% (зростання до грудня - 1,6%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зменшення виробництва на рівні 49,6% (до грудня - 26,8%), зокрема, в хімічному виробництві - спад 49,1% (до грудня - 23,2%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 52% (спад 39%). У виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - спад 53,4% (до грудня - 32,9%).

У Держкомстаті повідомили, що в січні 2009 року в металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно із січнем 2008 року, зниження виробництва становить 46% (до грудня - 4,5%), в машинобудуванні зафіксований спад на рівні 58,3% (41,1%), зокрема, у виробництві машин і устаткування - спад 55,1% (до грудня - 43,6%), виробництві електричного, електронного й оптичного устаткування – спад 50% (спад 36,2%), виробництві транспортного устаткування – спад 64,3% (спад 41,6%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксований спад 15,2% (спад 1,3%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року, порівняно з груднем 2007 року, становить 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксований спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва рік до року попереднього востаннє фіксувався десять років тому – у 1998 році спад становив 1% проти 1997 р.

Найглибший спад річного промислового виробництва в незалежній Україні був зафіксований в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Упродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося лише зростання річного промвиробництва. Найсуттєвіше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксоване в 2003 р. – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) були такі:

1991 – 95,2%

1992 – 73,6%

1993 – 92%

1994 – 72,7%

1995 – 88%

1996 – 94,9%

1997 – 99,7%

1998 – 99%

1999 – 104%

2000 – 113,2%

2001 – 114,2%

2002 – 107%

2003 – 115,8%

2004 – 112,5%

2005 – 103,1%

2006 – 106,2%

2007 – 110,2%

2008 – 96,9%