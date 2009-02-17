Площі під гастроном на Бессарабці виграла «Billa»

Мережа супермаркетів «Billa» за 3 млн. грн. виграла право оренди приміщень на Бессарабському ринку у Києві під облаштування продуктового магазину.

Як передає кореспондент УНІАН, у торгах взяли участь 11 представників різних компаній та операторів продуктових магазинів, що працюють в Україні.

Стартова ціна об’єкту становила 800 тис. грн., крок торгів – 50 тис. грн.

Площа, яка здається в оренду, - 600 кв. м.

Орендар має сплачувати щомісячно 100 грн. за 1 кв. м площі на першому поверсі та 50 грн. за 1 кв. м за підвальне приміщення (площа підвалу – 270 кв. м).

Магазин передбачається відкрити до Дня Києва (остання неділя травня – УНІАН).

Назва майбутнього магазину на сьогодні ще не відома, тому не виключено проведення спеціального конкурсу на кращу назву.

Зараз представник переможця конкурсу на право оренди здійснює оформлення відповідних документів з КМДА та підписує відповідний контракт.

Згідно з умовами конкурсу, торговельна націнка на продукти харчування у зазначеному магазині не повинна перевищувати 10%.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у газеті «Хрещатик» було опубліковано оголошення про біржові торги на право оренди нежитлового приміщення Бессарабського ринку для подальшого розміщення в ньому муніципального гастроному.

До умов продажу віднесено: цільове використання приміщення – магазин з продажу продовольчих товарів. В асортименті підприємства повинно бути не менше 20 найменувань товарів «споживчого кошику» з націнкою не більше ніж 5-10%; орендна плата – приміщення першого поверху – 100 грн./кв. м, приміщення підвалу – 50 грн./кв. м.; строк оренди – 5 років; орендодавець – КП «Бессарабський ринок»; крок аукціону – 50 тис. гривень.