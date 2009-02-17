Газпром поставив рекорд падіння видобутку газу - такого не було 10 років

Криза завдала жорстокого удару по "Газпрому": через обвальне падіння споживання компанія другий місяць знижує видобуток на 13%. Це рекорд останнього десятиліття, який не може не ударити по ВВП.

До середини лютого середньодобовий видобуток "Газпрому" впав на 13,3% до рівня 2008 року. При цьому в цілому по Росії видобуток знизився на 9,9%. Другий за величиною виробник - "Новатек" збільшив її приблизно на 10% до торішнього рівня, але до січневого піку він теж знизив показники - на ті ж 10%.

У січні "Газпром" вже втратив у видобутку 13,7%. Але тоді головною причиною був конфлікт з Україною. Тепер позначається тільки падіння попиту - криза робить свою справу, відзначає аналітик Unicredit Aton Павло Сорокін. Співробітник "Газпрому" підтверджує, що справа йде саме так і цифри падіння споживання навіть більші, ніж щодо видобутку пише Newsru з посиланням на "Ведомости".

Газівники не поспішають оприлюднювати офіційний прогноз щодо рівня видобутку на 2009 рік, відомо тільки, що він "переглядається у бік зниження".