У ГоловКРУ заявляють про критичний фінансовий стан «Київпастрансу»

У Головному контрольно-ревізійному управлінні України (ГоловКРУ) заявляють про критичний фінансовий стан КП “Київпастранс”.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГоловКРУ.

Згідно з наданою інформацією, такого висновку дійшли ревізори ГоловКРУ за результатами ревізії, проведеної в IV кварталі 2008 року.

За інформацією ГоловКРУ, збитки підприємства за 2007 рік становили 47,9 млн. грн., за 9 місяців 2008 року – 149,3 млн. грн. Кредиторська заборгованість підприємства впродовж ревізійного періоду виросла в 3,2 раза, а коефіцієнт платоспроможності знизився до 0,13, що втричі менше від нормативного значення. Фінансування господарської діяльності підприємства здійснюється здебільшого за рахунок зовнішніх запозичень.

Основними причинами такого стану підприємства, з одного боку, є встановлення тарифів у розмірі, які не перекривають фактичні витрати з перевезення пасажирів, і брак джерел для покриття цієї різниці, з іншого – достатньо високий рівень фактичних витрат.

Також негативно позначається на фінансовому стані «Київпастрансу» наявність значної кількості пільговиків. За статистичними даними, лише кожний п`ятий пасажир платить за проїзд, решта їздять безкоштовно або за значно меншу плату (проїзні квитки для учнів і студентів). Міська влада, яка суттєво розширила перелік пільговиків, не забезпечила в повному обсягу джерела компенсації вартості їх проїзду.

У ГоловКРУ відзначають, що в 2007 році КП "Київпастранс" відповідно до інвестиційних договорів передав стороннім організаціям в безкоштовне користування встановлені на зупинках 364 секції торговельних павільйонів розміром 1,8 кв.м на умовах, що ті щомісячно реалізовуватимуть абонементні талони на суму, не менш за обумовлену в договорі. Фактично вказані умови реалізації не виконувались переважною більшістю організацій і підприємців, а деякі з них взагалі не продали жодного абонемента. Проте керівництво КП "Київпастранс" не вживало жодних заходів для стягнення передбаченої договірними умовами плати або розірвання договорів. Відповідно, комунальне підприємство недоотримало доходів від реалізації абонементних талонів на загальну суму 2,2 млн. грн.

За аналогічних умов в 2008 році від реалізації абонементних талонів недоотримано доходів на суму 1,6 млн. грн.

Крім того, понад 2,7 млн. грн. доходів втратило КП "Київпастранс" і 282,8 тис. грн. – бюджет Києва в результаті підміни договорів оренди договорами послуг і заниження розміру ставок орендної плати на нерухоме майно.