Бюджетні організації Херсона заплатять за опалення авансом

Бюджетні організації Херсона авансують оплату теплопостачання за лютий.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона з посиланням на першого віце-мера Херсона Вячеслав ЯРЕМЕНКА.

Згідно з повідомленням, авансувати оплату будуть підприємства, які фінансується з міського бюджету. Розмір авансу становитиме 2,1 млн. грн.

Також повідомляється, що такий крок мерії необхідний через загрозу відключення газопостачання котелень міста.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого ВАТ «Херсонгаз» відключило від газопостачання дві котельні КП «Херсонтеплоенерго». За даними на ранок 13 лютого газопостачання цих котелень було відновлене, проте загроза відключення залишається.

За даними мерії Херсона, на 16 лютого заборгованість КП «Херсонтеплоенерго» перед ДК «Газ України» становить 20,469 млн. грн., ВАТ «Херсонська ТЕЦ» - 35,5 млн. грн.