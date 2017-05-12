Хто, на вашу думку, переможе на Євробаченні-2017? – опитування УНІАН

Нарешті визначилися усі фіналісти міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017, який цього року проходить у Києві. Тож УНІАН вирішив поцікавитися думки своїх читачів щодо того, хто переможе на Євробаченні цього року.

Зазначимо, фінал Євробачення-2017 відбудеться ввечері 13 травня у Києві. Букмекери пророкують перемогу яскравому італійському виконавцю Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа.

Друге місце, на думку букмекерів, дістанеться співаку з Португалії Сальвадору Собралу з піснею Amar pelos dois, який під час півфіналу дуже розчулив глядачів.

А ось в перемогу українського гурту О.Torvald букмекери взагалі не вірять, віддаючи їм передостаннє, 25 місце.