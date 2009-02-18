Населення Харківщини зменшилося

Чисельність населення Харківської області станом на 1 січня 2009 року зменшилася на 13497 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника начальника Головного управління статистики Ольгу РАКІТІНУ.

За словами О.РАКІТІНОЇ, чисельність наявного населення Харківської області на 1 січня 2009 р. становила 2782,4 тис. осіб, у тому числі міського 2221,5 тис. осіб та сільського 560,9 тис. осіб.

За 2008 рік загальна чисельність населення Харківщини зменшилася на 13497 осіб, або на 0,5%. Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного скорочення (17902 особи) та міграційного приросту (4405 осіб), повідомила О.РАКІТІНА.