Кабмін відмінив ліцензування експорту мазуту

Кабінет Міністрів України відмінив своє січневе рішення про введення тимчасового ліцензування експорту мазуту.

Про це сказано в постанові Кабміну від 11 лютого №91, текст якої розміщено на урядовому порталі.

Постанова набирає чинності з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня ц.р., у розпал газового конфлікту, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення ліцензування експорту мазуту до 1 травня 2009 року. Таким чином уряд намагався уникнути дефіциту топкового мазуту на внутрішньому ринку у зв`язку з різким зростанням його споживання енергогенеруючими компаніями.