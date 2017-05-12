На бюджет Євробачення-2017 можна було провести три подібні конкурси - глава українського журі

Голова українського журі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, поет Юрій Рибчинський в інтерв'ю DT.UA зізнався, що його пригнічує організація конкурсу та його корупційна складова.

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"І звичайно, мене обурює ще один факт. Не можу про це мовчати. Це те, що за нинішній бюджет Євробачення можна було б провести три подібні конкурси. Не знаю, куди дивиться наша прокуратура, але це ж на поверхні - корупційна складова цього конкурсу. Наприклад, у минулому році в Стокгольмі подібний конкурс провели за 9 мільйонів євро. І досить пристойно. В Естонії колись витратили 12 мільйонів євро. Але такі цифри, як у нас, багатьом країнам навіть не снилися. Бідний народ в Європі - й найдорожче Євробачення", - заявив він.

Нагадаємо, бюджет Євробачення-2017 складає близько 30 мільйонів євро.

Він також додав, що для конкурсу не були побудовані концертні зали, а "в монопольному залі "Україна" - абсолютно дика оренда". "Так, на футбольному Євро-2012 теж, не сумніваюся, була корупційна складова. Але тоді хоча б були побудовані дороги, реконструйовані стадіони. І це все залишилося Україні", - наголосив Рибчинський.

Раніше голова українського журі конкурсу Євробачення-2017 поет Юрій Рибчинський зізнався, що його не запросили ні на червону доріжку, ні на шоу в Міжнародному виставковому центрі.