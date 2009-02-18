Промисловість в Україні «впала» у рази глибше, ніж в Росії та ЄС

Темпи промислового виробництва в Україні продовжують падати. У порівняні з січнем минулого року воно скоротилося на третину. Це у рази більше, ніж у країнах Європейського Союзу та Росії. До того ж, спад торкнувся усіх галузей промисловості.

Металургійна промисловість є основним джерелом надходжень до державного бюджету України. Сьогодні вона опинилася у дуже складній ситуації. Генеральний директор Маріупольського меткомбінату Володимир Бойко розповів Радіо Свобода, що виробництво металургії скоротилося на 40%. За його словами, така тенденція продовжується.

«Покращення не видно. Хоча і замовлення на дещо з’явилися, але ціни такі, що «падати» продовжуватимемо й далі. Ми всі працюємо десь на 60-70%. А ціни на метал знову пішли вниз. Але криза тільки розпочалася. Чітких антикризових заходів поки немає ніяких. Під час спаду виробництва та зниження заробітних плат потрібно думати, як зупинити ціни та прибрати доларовий еквівалент у відносинах усередині України», – наводить слова Володимира Бойка Радіо Свобода.

За даними Державного комітету статистики, спад промислового виробництва у січні цього року в порівнянні з минулим становить понад 34%. Зниження темпів виробництва торкнулося практично усіх галузей. Приміром, виробництво у хімічній промисловості скоротилося майже вдвічі, легкій – на 40%, харчовій – на понад 14%.

Нинішнє скорочення промислового виробництва стало рекордним. За весь час Незалежності України найбільший спад фіксувався 15 років тому і становив тоді трохи більше 27%. А починаючи із 1999 року, в Україні спостерігалося лише зростання виробництва.