Євробачення-2017: за 90-секундний промо-ролик для фіналу заплатили майже мільйон гривень
17:31, 12 травня 2017Суспільство
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Переможець тендеру відзняв та змонтував 90-секундний промо-ролик з популяризацією України, який покажуть під час трансляції фіналу конкурсу, 13 травня.
Ілюстрація / REUTERS
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» уклало договір з ФОП Нещадим Теодор Вікторович на виготовлення відеоролика для фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2017 загальною вартістю 891,3 тис. грн. Про це повідомляється на сайті ProZorro.
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Згідно з умов договору, переможець тендеру відзняв та змонтував 90 секундний промо-ролик з популяризацією України, який покажуть під час трансляції фіналу конкурсу, 13 травня.
Як повідомляв УНІАН, на охорону Євробачення у Києві витратили близько 50 мільйонів гривень.
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