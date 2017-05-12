У Києві пройшла генеральна репетиція фіналу Євробачення-2017: фоторепортаж
22:45, 12 травня 2017Суспільство
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У фіналі прийматимуть часть представники 26 країн.
У Києві пройшла генеральна репетиція / фото УНІАН
Сьогодні, 12 травня, у Києві відбулась генеральна репетиція фіналу Євробачення-2017.
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26 країн-фіналістів виступатимуть у такому порядку: 1. Ізраїль 2. Польща 3. Білорусь 4. Австрія 5. Вірменія 6. Нідерланди 7. Молдова 8. Угорщина 9. Італія 10. Данія 11. Португалія 12. Азербайджан 13. Хорватія 14. Австралія 15. Греція 16. Іспанія 17. Норвегія 18. Великобританія 19. Кіпр 20. Румунія 21. Німеччина 22. Україна 23. Бельгія 24. Швеція 25. Болгарія 26. Франція.
Трансляція фіналу Євробачення буде доступна 13 травня о 22:00 на сайті УНІАН.
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