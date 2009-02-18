Дніпропетровський міськвиконком судиться з Нафтогазом

Дніпропетровський міськвиконком звернувся до одного з місцевих судів з позовом до НАК «Нафтогаз України» щодо обмеження подачі газу до обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, через скорочення подачі газу вчора без теплопостачання, крім житлової сфери, залишилися також бюджетні установи.

Водночас І.КУЛІЧЕНКО зазначив, Дніпропетровськ на 100% розрахувався за газ, призначений для споживачів соціальної сфери. За словами мера, відключення від опалення шкіл, лікарень, інших бюджетних об’єктів є незаконним.

Мер Дніпропетровська заявив, що ситуація з обмеженням газопостачання обласного центру, а також інших міст України найближчим часом буде розглянута на засіданні Асоціації міст України та громад.

І.КУЛІЧЕНКО повідомив, що сьогодні у Дніпропетровську практично без опалення залишається понад 1200 житлових багатоповерхівок та установи соціальної сфери.

«Ми наразі опалюємо місто на рівні підтримки системи опалення – щоб вона не розмерзлася», - уточнив І.КУЛІЧЕНКО.

Мер Дніпропетровська також закликав жителів міста погасити борги за газ та опалення. За його словами, це можна зробити через 219 спеціальних терміналів, а також відділення банків. І.КУЛІЧЕНКО зазначив, що 10 дніпропетровських банків не беруть комісійні за сплату за комунальні послуги. Більшість інших комерційних банків беруть за це мінімальні комісійні.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого усі заклади та житлові будинки Дніпропетровська будли відключені від теплопостачання

Як повідомляла прес-служба мера, головна причина відключення від теплопостачання – дуже низький рівень оплати населенням міста за спожите тепло (близько 32%). Через це підприємства теплокомуненерго, які заборгували понад 90 млн. грн. перед ДК „Газ України” за спожитий природний газ, не мають можливості закупити газ для поточного споживання.