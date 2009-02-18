Долар на міжбанку росте далі

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1500/8,2700, до 12:00 ціни зросли 8,2300/8,2900. До закриття цінові рівні досягли верху – 8,3100/8,3350 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 16:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня з котируваннями 7,7000/7,7900.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2220/0,2270, до 12:00 ціни піднялися – 0,2250/0,2280. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2275/0,2285. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,3700 (+0,2500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2560/1,2640. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,2735/10,4390, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,3420/10,4315. До закриття торгової сесії цінові показники по євро-гривні, слідом за доларом, пішли вгору – 10,4430/10,4885