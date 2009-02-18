Уряд пропонує ухвалити Закон "Про доступ до інформації"

Кабінет міністрів пропонує прийняти Закон "Про доступ до інформації".

Відповідний законопроект, що був розроблений Міністерством юстиції та пройшов громадське обговорення, схвалено сьогодні на урядовому засіданні, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, майбутній закон має визначити межі та способи реалізації конституційного права на доступ до інформації, у тому числі, до засекречених документів, якщо вони були закриті для загального доступу з порушенням законодавства. Закон також встановлює державні гарантії цього права.

Зокрема, переглядаються важливі положення чинного Закону України „Про інформацію”, що стосуються правового режиму доступу до інформації. Вводяться поняття "державні секрети", що охоплює державну та службову таємниці, дається визначення поняття „службова таємниця” та встановлюються критерії віднесення інформації до неї, удосконалено визначення терміну "суспільно значима інформація" тощо.

Найважливіші положення проекту стосуються спрощення процедури отримання інформації, яка знаходиться у розпорядників інформації, а саме:

- визначення гарантій реалізації права кожного на доступ до інформації (зокрема, через встановлення переліку відомостей, що підлягають обов`язковому оприлюдненню суб’єктами владних повноважень);

- визначення особливостей оприлюднення інформації суб’єктами владних повноважень через офіційні веб-сайти;

- удосконалення порядку оформлення запитів щодо надання інформації (в тому числі запитів у формі електронного документа);

- визначення, що інформація за запитами подається безоплатно, і лише якщо подання інформації потребує додаткового опрацювання джерел, задоволення запиту здійснюється за плату; для окремих категорій осіб передбачено звільнення від зазначеної плати;

- встановлення для окремих категорій осіб особливостей під час реалізації ними права на одержання інформації, необхідної для виконання службових обов`язків або у зв`язку із провадженням їх професійної діяльності;

- встановлення підстав відповідальності за порушення законодавства про доступ до інформації та порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Міністр юстиції наголосив, що на даний час правове регулювання даного питання не достатнім чином забезпечує реалізацію конституційного права на доступ до інформації. Крім того, створення належних правових умов для реалізації права доступу до інформації є обов’язком та зобов’язанням України, що випливають з її членства в Раді Європи.