Двоє безробітних притягуються за наругу над могилами

У Донецьку до кримінальної відповідальності притягуються двоє безробітних за наругу над могилами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького міського управління ГУ МВС України в Донецькій області, зловмисники були затримані після того, як викрали зі цвинтаря металевий стіл, який хотіли здати на металобрухт. В ході збору матеріалів міліції встановила, що даними громадянами скоєно ще дві аналогічні крадіжки металу із невстановлених поки що поховань.

Затриманим, згідно зі ст. 297 Кримінального кодексу України, загрожує покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження свободи на строк до трьох років, або позбавлення волі до трьох років.