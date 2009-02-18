Різко зросла кількість бажаючих продати валюту в Польщі

У Польщі різко зросла кількість поляків, які продають валюту, яка з 16 лютого значно подорожчала по відношенню до злотого.

Як повідомляє Dziennik, у багатьох польських містах перед обмінними пунктами - черги бажаючих продати валюту за нинішнім високим курсом, які сподіваються заробити завдяки прогнозованому зміцненню злотого найближчим часом.

«У багатьох містах можна бачити сцени, яких не було кілька років», - відзначає видання.

Газета зауважує, що долар 17 лютого коштував майже 3,8 злотих, а євро понад 4,8 в порівнянні з 2,5 та 3,4, відповідно, у жовтні минулого року.

«Хотіла продати трохи євро в одному із столичних обмінників... на моє здивування, перед входом стояла черга. Ніколи такого не бачила. Ми сміялись, що це черга нагадує чергу за м’ясом у 80-ті роки», - розповіла виданню мешканка Варшави.

Ажіотаж підтверджують також працівники обмінних пунктів.

Газета зауважує, що головним мотивом продажу валюти поляки відверто називали своє бажання заробити на високому курсі валюти.

Різні експерти мають кардинально протилежну точку зору на можливість заробітку в цій ситуації.

«Це помилка. Не розумію, навіщо купувати злотий, який з дня на день втрачає свою вартість», - сказав газеті економіст SGH Марек РОЦЬКИЙ.

Натомість головний радник колишнього прем’єра Єжи БУЗКА Вальдемар КУЧИНСЬКИЙ вважає, що масовий продаж валюти приведе до зміцнення злотого.

Dziennik відзначив, що поляки з вересня минулого року до початку поточного забрали з банків 1,3 млрд. євро.

За даними Нацбанку Польщі, якими володіє УНІАН, станом на грудень 2008 року польські банки мали понад 60 млрд. євро коштів приватних клієнтів.

Довідка УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив 17 лютого, що уряд планує вжити заходів для підтримки курсу національної валюти, якщо євро подолає планку 5 злотих.

Польський Нацбанк раніше заявляв, що не планує виходити з інтервенціями для підтримки курсу злотого.

Валюта у Польщі дешевшала до липня-серпня минулого року й з осені почала зміцнюватись.

Її курс то різко зростав, то падав в кінці року і на початку поточного, але тенденція утримувалась на зростання курсу валют.