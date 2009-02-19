В Умані зіткнулося 14 автомобілів

Вчора в місті Умань Черкаської області поблизу Осташівського мосту сталася ДТП за участю 14 автомобілів.

Як повідомили УНІАН в Службі профілактичної роботи УМВС України в Черкаській області, через ожеледь зіткнулися 11 легкових авто, міський автобус, УАЗ та ЗІЛ - комунальний посипач доріг. В результаті ДТП одного постраждалого з легкими травмами доставлено до лікарні.

За даними Служби, аварія виникла, оскільки вулиця, що вважається однієї з найбільш аварійних ділянок міста, не була посипана сольовою сумішшю. ЗІЛ, який виїхав посипати дороги, сам потрапив у дану ДТП.

За даними Служби профілактичної роботи управління УМВС України в Черкаській області, того ж дня на вул. Ленінської Іскри зіткнулись 5 автомобілів та автобус "ПАЗ".

Загалом через ожеледь в Умані сталось 6 ДТП.