Долар на міжбанку вже 8,27/8,37 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,27/8,37 грн. Ціни на російську валюту піднялися до 0,2280/0,2325 грн., котирування євро-гривні пішли вгору – 10,4455/10,5775 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,2633/1,2634 дол. (у середу - 1,2613/1,2614).

В середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH з котируваннями 7,70/7,79 грн.