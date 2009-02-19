Долар на міжбанку стрибнув до 8,440/8,485 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2700/8,3700, до 12:00 ціни зросли до 8,4400/8,4850.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2280/0,2325, а до 12:00 ціни піднялися до 0,2345/0,2375. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 35,8100 (-0,5600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2633/34, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4455/10,5775, до 12:00 ціни пішли вгору 10,6765/10,7475.

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