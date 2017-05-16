На Вінниччині відбулось урочисте відкриття Міжнародного музичного фестивалю імені Чайковського та фон Мекк

Протягом тижня – з 14 по 20 травня, Вінниччина п’ятнадцятий раз стає епіцентром масштабного свята класичної музики - Міжнародного музичного фестивалю ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк.

Фестиваль розпочався 14 травня в Браїлові, на батьківщині баронеси фон Мекк. У музеї П.І. Чайковського академічні колективи із Вінниці - камерний оркестр «Арката» і камерний хор «Вінниця» виконали кантату «Gloria» А.Вівальді, повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Вчора, 15 травня, в приміщенні обласної філармонії відбулось урочисте відкриття фестивалю та водночас найважливіша подія року у мистецькому житті Вінниччини — презентація Симфонічного оркестру філармонії під керівництвом Георгія Куркова.

В урочистостях взяли участь голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій та начальник управління культури та мистецтв обласної державної адміністрації Станіслав Городинський.

У вітальному слові Валерій Коровій зазначив: «Ми ретельно готувались до ювілейного ХV Міжнародного фестивалю класичної музики та до 80-річчя Вінницької філармонії, яке ми святкуватимемо цього року. Хотілось показати, що у такий непростий час ми спроможні творити добро, рухатись вперед і що ми заслуговуємо на наш симфонічний оркестр. Дійсно, було прийнято політичне рішення у 2015 році, коли мало хто вірив у таку можливість, але сьогодні ми бачимо практичний результат. Це велика перемога усіх вінничан».

Очільник області також вручив Почесні грамоти обласної державної адміністрації та обласної Ради Куркову Георгію Володимировичу - художньому керівнику Вінницького симфонічного оркестру, заслуженому діячу мистецтв України та Газінському Віталію Івановичу – художньому керівнику камерного хору «Вінниця», заслуженому працівнику культури України, народному артисту України за участь у ХV Міжнародному музичному фестивалі ім. П.І. Чайковського та Н.Ф. фон Мекк.

У свою чергу, на знак подяки за сприяння в проведенні фестивалю та створенні Вінницького симфонічного оркестру, керівник обласної філармонії Анатолій Левицький вручив пам’ятні нагрудні знаки із символікою фестивалю Валерію Коровію та Станіславу Городинському.

Програму фестивалю продовжив виступ новоствореного симфонічного оркестру Вінницької обласної філармонії. Звучали твори П.Чайковського, Г. Майбороди, Л-В..Бетховена, М.Лисенка, Т.Масканії, Д.Савенка, солісти - Наталія Лановенко (сопрано) Володимир Полторацький ( тенор) та Народна артистка України Ірина Швець (сопрано).

Довідково:

Створення симфонічного оркестру — один із етапів виконання Обласної програми культурного розвитку та духовного відродження, реалізації якого особисто сприяли губернатор Валерій Коровій та начальник управління культури і мистецтв Станіслав Городинський. У рік двох ювілеїв — 85-річчя області та 80-річчя філармонії, народився колектив, поява якого є черговим кроком входження Вінниці у статус європейського міста.

Протягом тижня – з 14 по 20 травня – на Поділля з’їдуться музиканти з багатьох куточків України та з-за кордону. Останніми роками фестиваль традиційно відбувається під гаслом «Мистецтво заради миру» та є благодійним. Частину коштів, виручених від реалізації квитків, буде перераховано у Фонд підтримки учасників АТО, повідомляють організатори заходу – Вінницька обласна філармонія.