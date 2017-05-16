У Київраді занепокоїлися будівельними роботами біля ботсаду імені Гришка

Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики на своєму засіданні погодила створення тимчасової контрольної комісії, яка перевірить здійснення будівельних робіт навколо Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України.

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Як повідомили у прес-службі Київради, автор подання відповідного проекту рішення, депутат Київради Денис Москаль зауважив, що постановою Верховної Ради запроваджено мораторій на виділення земельних ділянок на відстані не менше 200 метрів від меж Ботанічного саду. Цією ж постановою доручено Кабінету міністрів встановити по периметру ділянки охоронну зону не менше 200 метрів від її меж.

«Незважаючи на це, на відстані 150 метрів від Ботанічного саду, по вулиці Землянській, проводяться будівельні роботи на чотирьох ділянках. Вони належать до земель рекреаційного призначення, на яких забороняється діяльність, що може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливати на природний стан цих земель», - сказав Москаль.

Відповідна ТКК перевірятиме законність передачі земельних ділянок, цільове призначення, законність проведення будівництва та відповідність проектній документації нерухомого майна та об’єктів будівництва, що збудовані на відстані 200 метрів.

До складу комісії, яку очолить Москаль, увійшли представники усіх фракцій Київради. Строк діяльності ТКК складає 6 місяців.

Відповідний документ також має розглянути постійна комісія з питань екологічної політики. Остаточно питання вирішуватиметься на пленарному засіданні Київради.