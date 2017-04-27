У київському метро розповіли, як їхні фінансові проблеми вплинуть на пасажирів

Солідний борг київського метро утворився внаслідок оборудок із вагонами, ціна котрих виявилася завищеною в кілька разів. Наразі підземка винна за 100 вагонів 1,92 млрд гривень, і суд визнав обґрунтованість претензій на ці гроші підприємства "Укррослізинг", ідеться в сюжеті ТСН.

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У 2009 році вагони дивним чином спершу викупила кіпрська компанія та вивезла їх у Литву. Потім у Литви ці вагони перекупила британська фірма. Поки вагони доїхали до Києва, вони здорожчали у 4 рази, а українский бюджет недрахувався 1 мільйона ПДВ. Тоді ж очільники підземки божилися, що платити борги за такі дорогі вагони їм під силу. Однак у 2017 році не тільки метро, а й місто не мають належної суми і просять про допомогу в РНБО: якщо фірму-отримувача коштів підвести під антиросійські санкції, то сплачувати їй не доведеться.

Водночас нардеп Юрій Левченко вважає, що списати все на ворогів – не вдасться. Адже офіційно вагони продала кіпрська компанія, а законно застосувати санкції до офшору – складно. Та й судилася київська влада за своє метро зовсім не завзято. "Подали одну касацію без сплати судового збору – їм повернули. Потім іншу подали без надання копій іншим учасникам процесу, іншим сторонам – їм знову повернули. Тобто в такому гучному процесі на 2 мільярди гривень якісь шкільні помилки", - звернув увагу нардеп.

У самому ж метро нині переймаються тим, де в умовах арешту рахунків брати гроші. Посадовці кажуть, що на зарплату працівників поки що вистачить, а от технічних резервів залишилося на місяць-півтора. Тож невдовзі неминучі погіршення у перевезенні – зупинки ескалаторів, ремонтувати які підземка не матиме за віщо. Також може збільшитися інтервал руху потягів.

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