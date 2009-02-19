Проблемні страхові компанії «продають» клієнтів заможним фірмам

Українські страхові компанії почали «продавати» клієнтів своїм більш заможним колегам.

Як пише тижневик «Коментарі», йдеться про передачу зобов`язань перед клієнтами в інші СК. У ході такої угоди компанія не припиняє існування як юридична особа, але при цьому всі її зобов`язання за раніше укладеними договорами відходять іншій СК.

«Нам не хотілося б доводити компанію до банкрутства, провокувати на ринку скандал. У той же час ми розуміємо, що можемо не потягнути взяті на себе зобов`язання. Уже йдуть переговори про приєднання компанії до іншого страховика, хоча формально вона не припинить свого існування», - сказав «Коментарям:» голова правління однієї з невеликих СК.

У такій ситуації договори, укладені страхувальниками раніше, залишаються чинними протягом обумовленого терміну. Між тим виплати клієнтам доведеться вимагати вже в іншої компанії.

Ще один розповсюджений спосіб, що допомагає страховикам уникнути майбутніх виплат, - повністю перестрахувати свій портфель у колег. «Потрапивши у складну фінансову ситуацію, СК або повністю передають свої портфелі більш стійким компаніям, або беруть на себе ризик і більшу їх частину потім передають у перестрахування стійкішим СК. Наша компанія вже розглянула низку таких пропозицій і перестрахувала кілька портфелів», - повідомив «k:» Дмитро МАРУЖЕНКО, директор Департаменту андеррайтингу й перестрахування СК «Провідна».

За прогнозами експертів, компанії і надалі будуть намагатися позбутися найбільш збиткових видів бізнесу, пов’язаних з великими виплатами. «Насамперед це страхування за формою каско й автоцивілка. З огляду на зростання цін на послуги сервісних станцій і запчастини для автомобілів, збитковість цих видів різко зросла, що серйозно ускладнило ситуацію в деяких компаніях», - відзначив голова правління СК «Дженералі Гарант» Юрій ЛАХНО.