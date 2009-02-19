Проблемні страхові компанії «продають» клієнтів заможним фірмам
Щоб не провокувати на ринку скандал
Українські страхові компанії почали «продавати» клієнтів своїм більш заможним колегам.
Як пише тижневик «Коментарі», йдеться про передачу зобов`язань перед клієнтами в інші СК. У ході такої угоди компанія не припиняє існування як юридична особа, але при цьому всі її зобов`язання за раніше укладеними договорами відходять іншій СК.
«Нам не хотілося б доводити компанію до банкрутства, провокувати на ринку скандал. У той же час ми розуміємо, що можемо не потягнути взяті на себе зобов`язання. Уже йдуть переговори про приєднання компанії до іншого страховика, хоча формально вона не припинить свого існування», - сказав «Коментарям:» голова правління однієї з невеликих СК.
У такій ситуації договори, укладені страхувальниками раніше, залишаються чинними протягом обумовленого терміну. Між тим виплати клієнтам доведеться вимагати вже в іншої компанії.
Ще один розповсюджений спосіб, що допомагає страховикам уникнути майбутніх виплат, - повністю перестрахувати свій портфель у колег. «Потрапивши у складну фінансову ситуацію, СК або повністю передають свої портфелі більш стійким компаніям, або беруть на себе ризик і більшу їх частину потім передають у перестрахування стійкішим СК. Наша компанія вже розглянула низку таких пропозицій і перестрахувала кілька портфелів», - повідомив «k:» Дмитро МАРУЖЕНКО, директор Департаменту андеррайтингу й перестрахування СК «Провідна».
За прогнозами експертів, компанії і надалі будуть намагатися позбутися найбільш збиткових видів бізнесу, пов’язаних з великими виплатами. «Насамперед це страхування за формою каско й автоцивілка. З огляду на зростання цін на послуги сервісних станцій і запчастини для автомобілів, збитковість цих видів різко зросла, що серйозно ускладнило ситуацію в деяких компаніях», - відзначив голова правління СК «Дженералі Гарант» Юрій ЛАХНО.