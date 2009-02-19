Постачальники харчів скаржаться в ГПУ на Єханурова

ТОВ «Анна-Марія» - підприємство, яке займалося постачанням продовольства і харчуванням особового складу Міністерства оборони України в західних регіонах, подало скаргу в Генпрокуратуру з вимогою до Міністерства оборони обгрунтувати відмову від їх послуг.

Про це повідомив директор ТОВ «Анна-Марія» Дмитро ЩЕРБАН сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, Міністерство оборони необгрунтовано припинило співпрацю з деякими підприємствами, зокрема з ТОВ «Анна-Марія», які займалися продовольчим забезпеченням військовослужбовців. На сьогодні підприємства вимагають від Міноборони пояснення причин відмови від роботи з ними.

Крім того, як розповів Д.ЩЕРБАН, на сьогодні розгляд скарги в Генпрокуратурі затягується через те, що Міноборони не подає туди причин відмови від співпраці. Наступне засідання призначене на березень.

За словами підприємця, компанії вже зверталися до народного депутата України Анатолія ГРИЦЕНКА, який також направив запит до прокуратури, проте відповідей вони поки що не одержували.