Підозрюваних у вбивстві Політковської виправдали

Колегія присяжних виправдала обвинувачених в організації вбивства журналістки "Нової газети" Ганни Політковської. На думку присяжних, слідству не вдалося довести причетність до злочину братів Джабраїла та Ібрагима Махмудових, а також Сергія Хаджикурбанова.

Присяжні визнали доведеним факт вбивства журналістки, і це був єдине з 20 поставлених їм запитань, на який вони відповіли ствердно. На інші 19 питань щодо провини обвинувачених, присяжні одностайно дали негативну відповідь.

Звинувачення стверджувало, що колишній співробітник МВС Хаджикурбанов організував злочинну групу для стеження за Політковською, до групи ввійшли брати Махмудови. Один з них - Джабраїл Махмудов - нібито привіз на місце злочину свого брата Рустама, який і вчинив убивство.

Журналістка була вбита в під`їзді свого будинку в центрі Москви в жовтні 2006 року. Мотиви і замовника злочину слідству встановити не вдалося. Рустам Махмудов перебуває в міжнародному розшуку, його справу виділено в окреме провадження.

Всі обвинувачені неодноразово заявляли про свою невинність. Суддя вирішує питання про звільнення підсудних з-під варти. Державний обвинувач заявила, що виправдальний вирок буде оскаржено.

Лента.ру