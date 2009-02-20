Львову загрожує припинення теплопостачання

Тиск газу в газорозподільчій системі Львова сьогодні впав нижче допустимої межі внаслідок споживання у лютому комунальними підприємствами «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» газу без виділених лімітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ «Львівгаз», про це йдеться у повідомленні про надзвичайну ситуацію, яке «Львівгаз» надіслав міському голові Львова Андрію САДОВОМУ, голові Львівської обласної держадміністрації Миколі КМІТЮ та начальнику ГУ МНС України у Львівській області Сергію ДМИТРОВСЬКОМУ.

У зв’язку зі зниженням температури повітря та пов’язаним з цим підвищенням споживання газу тиск продовжуватиме падати, що може призвести до аварійного спрацювання автоматики безпеки газорозподільчих пунктів і як наслідок - припинення газопостачання всім споживачам Львова, застерегли у «Львівгазі».

З урахуванням наведеного компанія вимагає від керівництва міста зобов’язати підприємства теплоенергетики своєчасно вирішити питання забезпечення ресурсом газу на лютий 2009 року і підтвердити ліміти в потрібному об’ємі через об’єднане диспетчерське управління ДП «Укртрансгаз».

“В іншому випадку ВАТ «Львівгаз» буде змушений розпочати процедуру примусового припинення газопостачання до котелень згаданих вище суб’єктів господарювання, починаючи з 10.00 години 23 лютого», - наголошується у повідомленні ВАТ «Львівгаз».