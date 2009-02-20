Єханурова чекає важка розмова з міністрами країн НАТО

Українська військова делегація на чолі з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ відбула до Кракова, де візьме участь у неформальному засіданні Комісії Україна-НАТО в рамках неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, до складу української військової делегації увійшли директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони України Віктор КОРЕНДОВИЧ та директор Департаменту НАТО Міністерства закордонних справ України Михайло ОСНАЧ. У Кракові до складу української військової делегації приєднаються глава Місії України при НАТО, посол Ігор САГАЧ та заступник глави Місії України при НАТО з оборонних питань генерал армії Володимир ШКІДЧЕНКО.

Перед початком неформального засідання Комісії Україна-НАТО заплановані робочі зустрічі Ю.ЄХАНУРОВА з міністром національної оборони Республіки Польща Богданом КЛІХОМ та міністром оборони Грузії Василом САХАРУЛІДЗЕ.

У ході неформального засідання Комісії Україна-НАТО, на якому делегацію Альянсу очолюватиме генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, обговорюватимуться питання ходу проведення оборонних реформ в Україні в умовах обмеженого ресурсного і фінансового забезпечення, а також питання щодо Річної національної програми України-НАТО.

По завершенні неформального засідання Комісії Україна-НАТО Ю.ЄХАНУРОВ планує також провести робочу зустріч з міністром охорони краю Литовської Республіки Расою ЮКНЯВІЧЕНЕ.

Напередодні Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що Кракові у нього буде дуже важка розмова із колегами з країн НАТО.

“Я повинен роз’яснити (міністрам оборони країн-членів НАТО - УНІАН), що у нас відбувається, чому ми не можемо виконувати усі зобов’язання перед партнерами по Альянсу”, – сказав Ю.ЄХАНУРОВ, констатуючи незадовільний рівень фінансування Збройних сил України, передбачений державним бюджетом на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 лютого у Кракові під головуванням генерального секретаря НАТО Я.СХЕФФЕРА відбудеться зустріч міністрів оборони країн Альянсу.

В рамках заходу глави оборонних відомств обговорять актуальні питання щодо підготовки до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у квітні 2009 року з нагоди 60-річчя створення організації.

Також на порядку денному оборонних міністрів будуть питання проведення операцій НАТО в Афганістані, Косово та визначення ролі Альянсу в протидії міжнародному піратству.

Водночас під головуванням Я.СХЕФФЕРА будуть розглянуті перспективи подальшої трансформації військово-політичного блоку, зокрема, щодо підвищення ефективності Сил швидкого реагування та реформування штабних органів військового управління НАТО.