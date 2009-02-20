У Єгипті загинули 5 членів екіпажу українського літака Ан-12

П`ять членів екіпажу українського транспортного літака Ан-12 загинули сьогодні під час займання судна на льотному полі єгипетського міста Луксор.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Ассошіейтед Пресс з посиланням на джерело в місцевих авіаційних властях.

За словами джерела, котре побажало залишитися неназваним, уранці в п`ятницю сталося займання двигуна літака, після чого полум`я перекинулося на всю машину.

За наявною інформацією, літак готувався до вильоту після дозаправляння.

Причини та обставини трагедії з`ясовуються.