У Єгипті загинули 5 членів екіпажу українського літака Ан-12
09:53, 20 лютого 2009Суспільство
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Загорівся двигун
П`ять членів екіпажу українського транспортного літака Ан-12 загинули сьогодні під час займання судна на льотному полі єгипетського міста Луксор.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Ассошіейтед Пресс з посиланням на джерело в місцевих авіаційних властях.
За словами джерела, котре побажало залишитися неназваним, уранці в п`ятницю сталося займання двигуна літака, після чого полум`я перекинулося на всю машину.
За наявною інформацією, літак готувався до вильоту після дозаправляння.
Причини та обставини трагедії з`ясовуються.
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