Долар на міжбанку перестрибнув планку 8,5

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,3850/8,5150, на 11.00 звузився спред 8,4100/8,5075 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2300/0,2360, а на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2310/0,2355. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 11.00 встановився на рівні 36,1350 (+0,3350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2584/86, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5455/10,7130, на 11.00 ціни пішли вгору - 10,5820/10,7190.