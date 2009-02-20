У Єгипті загинув один українець і четверо білорусів

За уточненою інформацією Посольства України в Південно-Африканській Республіці, до складу екіпажу літака Ан-12, що зазнав катастрофи сьогодні в аеропорту єгипетського міста Луксор, входили четверо громадян Білорусі та один громадянин України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у даний час Посольство України в Єгипті через представника авіакомпанії Aerolift (ПАР) уточнює місце проживання загиблого співвітчизника в Україні з метою забезпечення перевезення його останків в Україну для поховання.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в АРЄ, ПАР та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС України повідомляло, що сьогодні о 04.10 за місцевим часом, після зльоту в аеропорту м.Луксор у момент набору висоти зазнав катастрофи літак Ан-12 з п’ятьма членами екіпажу на борту, які, за попередньою інформацією, є громадянами України.

Повітряне судно належало авіакомпанії Aerolift (ПАР) і виконувало рейс з Уганди до України та було змушене здійснити посадку в Луксорі з метою дозаправлення. У результаті падіння літака загинули всі члени екіпажу. Останки пілотів доставлені до Luxor International Hospital та General Hospital м.Луксор.