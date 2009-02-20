Для відновлення переговорів з МВФ треба знайти 20 мільярдів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що вчора під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ обговорював можливість підписання спільної заяви парламенту, уряду, Національного банку України та виконуючого обов’язки міністра фінансів щодо виходу країни з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що необхідно мати спільну позицію для виходу з ситуації.

За словами спікера, «необхідно вишукати додатково 20 млрд. грн., щоб зменшити дефіцит бюджету, який сьогодні в межах 50 млрд.». «Тоді можливе відновлення діалогу з МВФ», - додав В.ЛИТВИН.

За його словами, під час зустрічі з Президентом обговорювалося питання припинення співпраці України з Міжнародним валютним фондом, що відразу стало своєрідним негативним сигналом Європейському банку реконструкції та розвитку, Світовому банку та іншим міжнародним фінансовим організаціям.

В.ЛИТВИН підкреслив, що економічна ситуація в Україні «є надзвичайно складною», зауваживши, що політики не усвідомлюють всю складність ситуації, «бо, з одного боку, є нереальний оптимізм, а з другого – тотальний катастрофізм».

В.ЛИТВИН додав, що необхідно налагодити діалог між гілками влади для прийняття непростих рішень.

За його словами, зараз уряд пропонує на 9 млрд. збільшити надходження від акцизних зборів, а також додатково отримати 6 млрд. грн. через зміну пенсійного законодавства і отримати 5 млрд. грн. додатково через підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

На думку В.ЛИТВИНА, уряд діє неправильно.

Він повідомив, що під час зустрічі з Президентом також ставив питання, чому було відкликано подання щодо призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ.

За його словами, парламент готовий був розглянути дане питання. «Виникає питання – чи це бажання тримати на короткому повідку СБУ, чи невпевненість, що буде позитивне рішення Верховної Ради», - сказав спікер.