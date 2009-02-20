Росія витісняє українські заводи з ринку ремонту вертольотів

Росія починає витісняти українські заводи з ринку авіаремонтних послуг.

Про це пише тижневик «Коментарі».

Зокрема, джерело в оборонно-промисловому комплексі повідомило виданню, що МЗС Російської Федерації передав МЗС України ноту, в якій вимагає припинити «незаконну» діяльність конотопського авіаремонтного заводу «Авіакон» у сфері ремонту й модернізації вертолітної техніки без дозволу на це розробника, КБ ім. Міля.

З огляду на те, що через світову кризу імпортери військової техніки у найближчому майбутньому можуть переглянути свої плани щодо нових закупівель, експортери озброєнь переключаються на боротьбу за «дріб’язок» як, наприклад, невеликі контракти з ремонту техніки. Судячи з російської ноти, цей напрямок із другорядного несподівано перетворився на перспективний, пишуть «Коментарі».

Ще минулого тижня, під час салону AeroIndia 2009, що відбувся в Бангалорі, перший заступник гендиректора ВАТ «Вертолеты России» Ігор ПШЕНИЧНИЙ заявив, що Росія має намір жорстко реагувати на будь-які порушення прав інтелектуальної власності у сфері ремонту й доробок вертолітної техніки з боку іноземних компаній. Він також зазначив, що співробітництво з українськими авіаремонтними заводами з ремонту вертолітної техніки радянського й російського виробництва буде базуватися на підписанні угод про авторський супровід з боку розробника. «Для нас не має значення територіальна приналежність заводів. З тими АРЗ України й інших країн СНД, які дотримуються цих принципів, у нас розвивається успішне співробітництво», - додав І.ПШЕНИЧНИЙ. За його словами, з українськими АРЗ МОУ, зокрема з Конотопським АРЗ МОУ «Авіакон» укладено відповідну угоду. «Цього року ми запропонували перепідписати угоду, думаю, це було запропоновано й «Авіакону». Ми, безумовно, будемо жорстко реагувати на всі нелегальні доробки», - наголосив І.ПШЕНИЧНИЙ.

Досі російські експортери зброї переважно зосереджувалися на збуті готової продукції, нагадує тижневик «Коментарі». При цьому післяпродажний сервіс, ремонт і поставка агрегатів до цієї техніки безнадійно «провисав». Цю нішу і зайняли українські держпосередники торгівлі зброєю.

Але незважаючи на величезне бажання витиснути українські підприємства з ринку ремонтних послуг, протидія російських колег насправді обертається проти них же самих, пише видання. Багато країн через проблеми, пов’язані з післяпродажним обслуговуванням, вибирають техніку неросійського виробництва. Хоча з урахуванням українських досягнень у технології ремонту авіатехніки для двох країн була б вигідніша не «війна», а координація зусиль, резюмують «Коментарі».

УНІАН звернувся за коментарем до МЗС України. Поки що в міністерстві не підтвердили і не спростували цю інформацію.