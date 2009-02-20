Херсонська податкова починає стежити за боржниками

Державна податкова адміністрація (ДПА) в Херсонській області проводить операцію «Великий боржник», спрямовану на скорочення боргу підприємств регіону за платежами до бюджету.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА області.

Згідно з повідомленням, під час операції податківці відстежуватимуть рух фінансових ресурсів боржників за платежами до бюджету, інвестиції боржників, а також їх приховані майнові активи.

За даними прес-служби, проведення операції пов`язане з тим, що на початок року в області налічується 1 тис. 339 підприємств-боржників, які не сплатили до держбюджету майже 110 млн. грн. При цьому понад 60% боргу припадає на підприємства Херсона. Найбільший борг припадає на підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства. Вони мають заплатити до бюджету 56% від загальної суми – 61,6 млн. грн.

Також, згідно з повідомленням, у 2008 р. податківці перевірили 311 боржників. Проти боржників порушено 50 кримінальних справ, винесено 12 обвинувальних вироків, що вдвічі більше, ніж у 2007 р.

Також під час перевірок було проведено 52 арешти на активи підприємств, що дозволило переказати до бюджету 2,2 млн. грн. 177 чоловік притягнуто до адміністративної відповідальності.