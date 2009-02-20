У ДАІ кажуть, що протестувати не заважають

ДАІ Києва спростовує звинувачення з боку перевізників у перешкоджанні проведенню акції протесту.

Про це УНІАН сказали в Управлінні ДАІ Києва, коментуючи повідомлення представника Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександра ДАНИЛЮКА про те, що ДАІ заблокувала в`їзд вантажівок із Окружної дороги на проспект Перемоги й при цьому міняє дорожні знаки для блокування руху.

«Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації в нас взагалі в`їзд вантажного транспорту до Києва заборонено. Тобто знаки міняти немає сенсу», - повідомили в управлінні, уточнивши, що знаки й так указують, що в`їзд вантажних автомобілів до Києва заборонено.

При цьому, за даними управління ДАІ, перевізники взагалі не мають права проводити акцію з вантажівками на проспекті Перемоги, оскільки в заявці на проведення акції про це не було сказано. «Був лист ініціативної групи (вантажоперевізників – УНІАН) до Л.М. Черновецького, в якому вказано місце проведення акції: Київ, Велика кільцева дорога, вул. Грушевського, вул. Банкова, вул. Інститутська. Під час проведення акції, а саме по Великій кільцевій автодорозі, використовуватимуться автомобілі, зокрема вантажівки, як спосіб наочної агітації. За іншими адресами проводитимуться мітинги й демонстрації. Тобто мови про те, що вантажівки їхатимуть, у цьому листі немає», - зазначають в Управлінні ДАІ.

За їхніми даними, згідно із заявкою, розміщення вантажівок можливе на Великій кільцевій дорозі від Жулянського шляхопроводу до проспекту Перемоги. «Але до проспекту Перемоги, а не по проспекту», - уточнюють в управлінні.

Крім того, в управлінні ДАІ Києва спростували заяви вантажоперевізників про те, що їх повинні були супроводжувати машини ДАІ.

За даними управління, вони можуть супроводжувати тільки осіб, що охороняються, й дітей, «усі інші супроводження не проводяться».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, який є координатором акції страйкуючих вантажоперевізників, О.ДАНИЛЮК заявив, що в Києві ДАІ перешкоджає проведенню акції, зокрема, щодо проїзду з Окружної дороги в Києві по проспекту Перемоги до Міністерства транспорту та зв`язку України.

“Як ви знаєте, ми подали заявку на акцію, й планували рухатися до Мінтрансу ще в понеділок», - сказав він. Водночас, за його словами, досі в`їзд вантажівок у Київ не здійснювався за взаємною згодою сторін, «тому що ДАІшники обіцяли, що пізніше вони нададуть ескорт для колони, й акція все ж таки відбудеться».

Як відзначив О.ДАНИЛЮК, сьогодні вранці водії автомобілів прийняли рішення рухатися, не очікуючи супроводу, проте були зупинені на повороті з Окружної автодороги на проспект Перемоги. За його словами, заборони на рух по проспекту немає. «Я зараз перебуваю під Мінтрансом і заявляю, що інші вантажівки, що не беруть участь в акції, по проспекту Перемоги рухаються», - додав О.ДАНИЛЮК. Він також зазначив, що представники дорожньої служби і ДАІ в місці затримки автомобілів на повороті на проспект Перемоги міняли дорожні знаки, щоб заборонити в`їзд учасників акції.

Нагадаємо, представники асоціацій і об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового Всеукраїнського страйку для привернення уваги влади до проблем у галузі вантажних автоперевезень.

Перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на момент отримання кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін тощо.